الامارات | قرعة صادمة لمصر والجزائر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة صادمة لمصر والجزائر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري الآن مراسم سحب قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بمشاركة 10 منتخبات على مستويين، يضم الأول منتخبات السنغال والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا، والتي تنتظر مواجهة إحدى المنتخبات في المستوى الثاني وهي: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

"الإمارات اليوم" معكم لحظة بلحظة لما ستسفر عنه قرعة التصفيات عبر هذا الرابط ....

- الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدعو التوغولي إيمانويل أديبايور، والسنغالي الحاج ضيوف لسحب قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

- رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في كلمة خلال مراسم القرعة يتمنى مستقبلا أن يمثل افريقيا في كأس العالم 10 منتخبات وليس خمسة فقط.

- إنفانتينو، يخص منتخب الجزائر بالمدح والثناء على المستويات التي قدمها منتخبها في الفترة الأخيرة.

- مصر ستلاقي السنغال

- الجزائر تواجه الكاميرون

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