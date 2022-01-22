الامارات | "أبوظبي إتش إس بي سي" للغولف تحتفي بشراكة 12 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي إتش إس بي سي" للغولف تحتفي بشراكة 12 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط عن احتفاله بمناسبة مرور 12 عاماً على مساهمته كشريك رسمي في بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي" للغولف، إلى جانب الاحتفاء بتسجيل عدد قياسي من مشاركات الفتيات في برنامج "صقور المستقبل"، ضمن مبادرة الجولف المحلية.

وشهدت الدفعة الأولى في عام 2016 تسجيل أقل من 100 فتاة في البرنامج، فيما وصل العدد الإجمالي إلى عشرات الآلاف، حيث شكلت الفتيات نسبة 55% من المشاركين في برنامج الأنشطة الخاصة للبطولة.

وساهم البرنامج في استقطاب 80 ألف طفل إلى عالم الغولف، حيث يشتهر أيضاً باكتشاف المواهب الصاعدة وتنميتها من خلال توفير 22 منافسة وفعالية مجتمعية سنوياً.

وضمن إطار برنامج "صقور المستقبل" للغولف ومبادرة "مهارات من أجل المدارس" شارك 18,385 طالب مدرسة، بينهم 7000 طالب إماراتي، في 550 ساعة تدريبية ركزت على توسيع نطاقها إلى المدارس العامة في أبوظبي.

وتقدم البرنامج بدعوة لخوض تجربة المشاركة في البطولة لكلّ من لاعبة المنتخب الوطني الإمارتي سارة علي والبالغة من العمر 13 عاماً، ومايا جودين البالغة من العمر 11 عاماً، والتي حفرت اسمها في قائمة أبطال نادي "ياس لينكس" للجولف كأصغر بطلة للسيدات في تاريخ النادي.

ويمثل برنامج صقور المستقبل من "إتش إس بي سي" التزاماً طويل الأمد من الشريكين الرسميين للبطولة، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومجلس أبوظبي الرياضي، بهدف توسيع انتشار رياضة الجولف وتعزيز شعبيتها في دولة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news