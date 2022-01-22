شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم سيراميكا 2/1 فى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأحراز الأهداف كل من صلاح ريكو فى الدقيقة 50 من علامة الجزاء، ومحمد حامد في الدقيقة 79 لفريق إنبى، بينما أحراز هدف فريق سيراميكا الوحيد شادى حسين فى الدقيقة 51.

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الأول بجدول ترتيب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 5 نقاط بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة الرابعة محتلا المركز الثانى.

وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى : عبد العزيز البلعوطى ، محمد حامد ، صلاح ريكو ، محمد إسماعيل ، محمد شريف ، خالد رضا ، جون إيبوكا ، مصطفى جمال ، جرجس مجدى ، مصطفى دويدار ، عبد الرحمن عماد .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا هيثم شعبان يضم كل من : محمد كوكو ، عبد الله محمود ، وليد عبد المنعم ، أحمد محسن ، مصعب البطاط ، محمد حسن ، محمد تونى ، محمد إبراهيم ، بلال السعيدانى ، مصطفى ميسى ، شادى حسين .

هدف فريق إنبى الاول عن طريق صلاح ريكو

هدف فريق سيراميكا عن طريق شادى حسين

هدف فريق إنبى الثانى عن طريق محمد حامد