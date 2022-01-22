شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الزمالك بـ"عبده يحيى وكونيه" فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والتي ستقام باستاد القاهرة الدولى.

وجاء التشكيل كالتالى : في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. هاني عادل ، فتح الله ، خالد سامي ، مصطفي العش ، بازوكا .

في خط الوسط .. أشرف السيد، أحمد الندري ، هشام بلحة .

في الهجوم .. إبراهيم كونيه ، عبده يحيي .

ويجلس على دكة الاحتياطي كل من محمود الحضري، يحيي حامد ، معاذ الحناوى ، حميد ماو، ماليك توريه ، أحمد الشيخ ، باولين فوافي، وأحمد غنيم.