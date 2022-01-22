شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حامد يتقدم لـ إنبى فى مرمى سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد حامد لاعب فريق إنبى من إحراز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 79 بمرمى سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى : عبد العزيز البلعوطى ، محمد حامد ، صلاح ريكو ، محمد إسماعيل ، محمد شريف ، خالد رضا ، جون إيبوكا ، مصطفى جمال ، جرجس مجدى ، مصطفى دويدار ، عبد الرحمن عماد .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا هيثم شعبان يضم كل من : محمد كوكو ، عبد الله محمود ، وليد عبد المنعم ، أحمد محسن ، مصعب البطاط ، محمد حسن ، محمد تونى ، محمد إبراهيم ، بلال السعيدانى ، مصطفى ميسى ، شادى حسين .