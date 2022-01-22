شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل خاص لتجهيز طارق حامد لمواجهتى سيراميكا والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامج تأهيل خاصا لطارق حامد لاعب وسط الفريق، من أجل تجهيزه لمواجهتى سيراميكا وطلائع الجيش فى مسابقة كأس الرابطة.

وواصل الجهاز الفنى للزمالك استبعاد طارق حامد من مواجهات كأس الرابطة، وخرج اللاعب من قائمة مواجهة غزل المحلة، فى الوقت الذى حدد له برنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن قيام طارق حامد بطلب 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد لفترة جديدة، حيث ينتهي تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

ورفض طارق حامد تخفيض طلباته المالية، فيما لم يتمسك بوضع شرط جزائي في عقده الجديد، ولكنه تمسك بأن يكون العقد الجديد لمدة 3 مواسم، فى حين أن إدارة الزمالك ترغب فى التجديد له لمدة موسمين فقط.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين مسئولي الزمالك وطارق حامد خلال ساعات لحسم ملف التجديد عقب توفير مقدم العقد الجديد وسداد جزء من مستحقاته المتأخرة.