شكرا لقرائتكم خبر عن في دقيقة واحدة إنبى يتقدم وسيراميكا يتعادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق إنبى عن طريقة ركلة جزاء في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب صلاح ريكو بمرمى سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ولم يمر دقيقة واحدة وتمكن شادى حسين مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدف التعادل بمرمى إنبى في الدقيقة 51 عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة أحمد محسن .

وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى : عبد العزيز البلعوطى ، محمد حامد ، صلاح ريكو ، محمد إسماعيل ، محمد شريف ، خالد رضا ، جون إيبوكا ، مصطفى جمال ، جرجس مجدى ، مصطفى دويدار ، عبد الرحمن عماد .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا هيثم شعبان يضم كل من : محمد كوكو ، عبد الله محمود ، وليد عبد المنعم ، أحمد محسن ، مصعب البطاط ، محمد حسن ، محمد تونى ، محمد إبراهيم ، بلال السعيدانى ، مصطفى ميسى ، شادى حسين .

هدف إنبى عن طريق صلاح ريكو

هدف فريق سيراميكا عن طريق شادى حسين