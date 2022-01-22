شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يطمئن جماهير الأهلى عقب إجراء جراحة فى القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة ناجحة بتثبيت مشطية القدم صباح اليوم السبت، فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة والذى قام بنشر صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعى لاطمئنان الجمهور الأحمر .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم ولذلك احتاج للتدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح صباح اليوم.

وأشار طبيب الأهلى، إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وأتم أبو عبلة، أن حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه للجراحة اللازمة وسيخضع لمتابعة يومية تحت إشرافه لحين بدء تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل.

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.