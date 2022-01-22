شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، مصطفى فتحى يفاوض الزمالك للرحيل.. وبند جديد يعطل صفقة التعاون، جهاز المنتخب يقترح على كيروش مواجهة كوت ديفوار بطريقة 4 / 4 / 2 ، الأهلي يرفض محاولات السماسرة لشراء "سيرينو" فى الشتاء.

الأهلي يرفض محاولات السماسرة لشراء "سيرينو" في الشتاء

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم أن النادي الجنوب أفريقي رحّب ببيع اللاعب لأي نادً يقدم عرضاً جاداً ورسمياً تصل قيمته إلى مليون دولار على سبيل المثال.

جهاز المنتخب يقترح على كيروش مواجهة كوت ديفوار بطريقة 4 / 4 / 2

اقترح الجهاز المعاون للبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تغيير طريقة اللعب فى المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا بالكاميرون، بحيث يلعب المنتخب بطريقة 4 / 4 / 2 بدلا من 4 / 3 / 3.

مصطفى فتحى يفاوض الزمالك للرحيل.. وبند جديد يعطل صفقة التعاون

تعطلت صفقة انتقال مصطفى فتحى لاعب الزمالك لصفوف نادى التعاون السعودي، بعدما كان اللاعب قريباً من الرحيل خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعد وضع مسئولى القلعة البيضاء شرطا جديدا فى المفاوضات يقضى بالحصول على 30% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأى نادٍ.

بند مثير فى عقد عمر كمال مع فيوتشر يُحدد وجهته بالموسم الجديد

أصبح عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن فيوتشر، حديث الساعة فى الكرة المصرية بعد تألقه الكبير مع منتخبنا الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون. الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقة مدافع المنتخب قبل غلق باب القيد الشتوى مازال مسئولو الأهلي يحاولون استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار إلى نادي فيوتشر، ورغم أن الأخير رفض محاولات إدارة القلعة الحمراء قطع إعارة اللاعب الذي يتألق مع منتخب مصر حالياً في أمم أفريقيا، إلا أن مسئولو الأهلي مازالوا يحاولون حسم الصفقة ويتفاوضون مع نظراؤهم في فيوتشر من أجل إنهاء إعارة اللاعب خلال ميركاتو الشتاء الحالي وليس مع نهاية الموسم الجاري كما ينص الإعارة.

الشعباني يستعجل حسم الصفقات لتحديد اختياراته فى 7 أماكن شاغرة بالقائمة الأفريقية

استعجل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي، حسم الصفقات الشتوية من أجل تحديد اختياراته للقائمة الأفريقية للفريق البورسعيدي، التي تستعد لخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.