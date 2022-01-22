شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة "يد الزمالك" وطلائع الجيش فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المصرى لكرة اليد، يخطره فيه بتعديل موعد مباراة الفريق الأول بالنادى مع طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل، فى السادسة مساءً، لتقام فى نفس اليوم الساعة الرابعة عصرا لإذاعة اللقاء تليفزيونيا.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 11 نقطة بعد جولتين من المرحلة الثانية لدوري المحترفين للمنافسة على اللقب.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.