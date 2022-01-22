تدريبات خفيفة بالكرة لتفادى الإجهاد فى الأهلى قبل مواجهة سموحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة بالكرة لتفادى الإجهاد فى الأهلى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
وقبل انطلاق مران الأهلي، اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين وتحدث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة، وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن فى مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.
كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، جلسة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيماني لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنسيقية التى تخص المرحلة المقبلة ومنافسات الفريق فى كأس الرابطة.
تدريبات استشفائية
وأدى لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في «الجيم» لمدة 20 دقيقة قبل المشاركة في تدريبات خفيفة بالكرة تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق؛ لتفادي حالة الإجهاد التي قد يتعرض لها اللاعبون بعد المشاركة في مباراة المقاولون العرب أمس في مسابقة كأس رابطة الأندية.
وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في جانب من التدريبات البدنية الخفيفة على هامش المران.
حراس المرمى
وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي وحمزة علاء تدريبات مكثفة على الكرات العرضية والضربات الثابتة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بينما أدى مصطفى شوبير تدريبات استشفائية مع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب أمس والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.