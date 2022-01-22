شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة بالكرة لتفادى الإجهاد فى الأهلى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمباراة سموحة فى الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي، اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين وتحدث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة، وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن فى مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، جلسة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيماني لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنسيقية التى تخص المرحلة المقبلة ومنافسات الفريق فى كأس الرابطة.

تدريبات استشفائية

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في «الجيم» لمدة 20 دقيقة قبل المشاركة في تدريبات خفيفة بالكرة تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق؛ لتفادي حالة الإجهاد التي قد يتعرض لها اللاعبون بعد المشاركة في مباراة المقاولون العرب أمس في مسابقة كأس رابطة الأندية.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في جانب من التدريبات البدنية الخفيفة على هامش المران.

حراس المرمى

وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي وحمزة علاء تدريبات مكثفة على الكرات العرضية والضربات الثابتة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بينما أدى مصطفى شوبير تدريبات استشفائية مع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب أمس والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.