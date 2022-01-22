شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تطارد مصطفى شوبير بعد التألق مع الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الماضية تلقي مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي العديد من العروض المحلية عقب تألقه اللافت للنظر مع الأهلي خلال دفاعه عن عرين الفريق في بطولة رابطة الأندية المحترفة.

وقدم مصطفى شوبير أداء جيد للغاية مع الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ودافع عن عرين المارد الأحمر ببسالة خلال المباريات الثلاثة التى خاضها الفريق ببطولة الرابطة حتى الأن أمام الجونة ، والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وبات مصطفى شوبير من أهم مكاسب الأهلي في بطولة كأس الرابطة رفقة باقي مجموعة اللاعبين الصاعدين ويأتي في مقدمتهم ، عمار حمدي ، زياد طارق ، محمد مغربي ، عبد الرحمن مانو.

وارتبط أسم مصطفى شوبير بالعديد من العروض المحلية التى أبدت رغبتها في ضمّه خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة أو البيع النهائي لكن الأمر سيكون صعباً للغاية حيث يتمسك به الأهلي بعدما فرض نفسه الفترة الماضية.