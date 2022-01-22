شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجتمع باللاعبين والمنتخب يتدرب بأحد الملاعب الفرعية استعدادا للأفيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، اجتماعا اليوم مع اللاعبين ضمن سلسلة اجتماعاته معهم تناول فيه برنامج الإعداد للقاء كوت ديفوار وأهمية المباراة بعد التحول إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

ومن المقرر أن يؤدى المنتخب الوطنى تدريباته اليوم فى الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون (السادسة بتوقيت القاهرة) على أحد الملاعب الفرعية لاستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية .

فيما واصل صباح اليوم محمود حمدى "الونش" وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي.

على جانب آخر، يحضر اليوم مراسم قرعة الدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اللواء محمد حلمى مشهور رئيس البعثة ممثلا للاتحاد المصرى لكرة القدم ووائل جمعة مدير المنتخب الوطني.