شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض محاولات المريخ السودانى لإقامة مباراة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي الزمالك، كافة محاولات نادي المريخ السوداني لإقامة مباراة ودية بين الفريقين خلال الساعات المقبلة.

ويسعى المريخ السوداني لإقامة مباراة ودية أمام الزمالك، غدا الأحد، ضمن معسكر الإعداد للفريق السوداني المقام حاليا بالقاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أحد يومى 11 أو 12 فبراير المقبل، في القاهرة.

وأخطر مسئولي الزمالك نظرائهم في المريخ السوداني بصعوبة إقامة المباراة الودية، في ظل الانشغال بخوض مباريات كأس الرابطة وعدم وجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة مباراتين في يومين متتاليين نظرا لتواجد عدد كبير من لاعبي القلعة البيضاء مع المنتخبات الوطنية للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وخاض المريخ السوداني مباراتين وديتين في القاهرة خلال الأيام الماضية حيث خسر أمام فيوتشر بهدفين نظيفين ثم خسر أمام بيراميدز بنتيجة 2-1.