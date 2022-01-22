شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين سيراميكا وإنبى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين إنبى وسيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى : عبد العزيز البلعوطى ، محمد حامد ، صلاح ريكو ، محمد إسماعيل ، محمد شريف ، خالد رضا ، جون إيبوكا ، مصطفى جمال ، جرجس مجدى ، مصطفى دويدار ، عبد الرحمن عماد .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا هيثم شعبان يضم كل من : محمد كوكو ، عبد الله محمود ، وليد عبد المنعم ، أحمد محسن ، مصعب البطاط ، محمد حسن ، محمد تونى ، محمد إبراهيم ، بلال السعيدانى ، مصطفى ميسى ، شادى حسين .

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لاسيما أن الفريق يخوض البطولة بصفوف مكتملة لعدم وجود لاعبين دوليين في صفوفه.

في المقابل يتطلع حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لتحقيق الفوز على سيراميكا اليوم لتقديم مباريات قوية في كأس الرابطة قبل عودة مسابقة الدوري ، ويغيب عن الفريق البترولى في مباراة اليوم كل من الحارس محمود جاد والمهاجم مروان داوود لتواجدهم في صفوف منتخب مصر بالكاميرون.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول احتساب ركلة جزاء لفريق إنبي بعد اللجوء لتقنية الفار لكن أهدرها الفريق البترولي.