شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين فاركو والطلائع بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الاول من عمر مباراة فاركو وطلائع الجيش بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام حالياً على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة مثيرة للفريقين دخلها فاركو بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

وشهد الشوط الاول من عمر المباراة محاولات من الفريقين لهز الشباك ولكن دون جدوى لينحصر اللعب أغلب اوقات اللقاء فى منتصف الملعب .

ويبحث مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالي في كأس الرابطة اليوم ، ويفتقد الفريق جهود حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون بينما يغيب شكرى نجيب أولى صفقات فاركو فى الميركاتو الشتوى الحالى بسبب اصابته بمزق فى الرباط الداخلى للركبة.

فيما يسعى طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر الذى يشارك بكأس الأمم الافريقية بالكاميرون حالياً، وطالب العشرى لاعبيه بتحقيق الفوز اليوم للإستمرار في منافسات البطولة.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .