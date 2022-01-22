شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ تجهيز الأساسيين لمواجهة سموحة استعداداً لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، تجهيز لاعبيه الأساسيين للعودة للتشكيل الأساسي فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، بداية من مواجهة سموحة المقرر لها الخميس المقبل، بعد غيابهم عن الجولات الثلاث الأولى للمسابقة، ويستعيد المارد الأحمر جهود كل من على لطفى ورامى ربيعة وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وميكيسونى وياسر إبراهيم وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر، لتجهيزهم للمشاركة فى مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالإمارات مطلع فبراير المقبل.

وكان موسيمانى قد قرر خوض مباريات كأس الرابطة بمجموعة من الشباب الصاعد خوفاً من إصابة أحد اللاعبين، لاسيما بعد تعرض المغربى بدر بانون مدافع الفريق للإصابة واستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا مرتين على التوالي، فضلا عن إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن مع منتخب مصر فى مباراة نيجيريا وغيابه فترة طويلة عن الملاعب بجانب إصابة صلاح محسن بشرخ فى القدم.

وتراجع موسيمانى عن هذا القرار خوفاً من افتقاد لاعبيه للياقة البدنية والفنية قبل مونديال الأندية لاسيما بعد توقف مسابقة الدوري منذ نهاية ديسمبر الماضى.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني ملف مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الأهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.