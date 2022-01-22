شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات من كيروش قبل مواجهة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل معسكر منتخب مصر فى مدينة دوالا الكاميرونية فوق صوت مواجهة كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل، فى دور الـ16 بأمم أفريقيا، واتخذ الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة كيروش المدير الفنى 3 قرارات جديدة قبل المواجهة المرتقبة.

رفع معنويات اللاعبين

استعان الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، بخبرات ثلاثى الجيل الذهبى للفراعنة فى الجهاز المعاون وهم وائل جمعة مدير المنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس ومحمد شوقى المدرب المساعد، لنقل خبراتهم للاعبى منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16.

وسبق للحضرى وجمعة وشوقى مواجهة كوت ديفوار فى بطولات أمم أفريقيا، وتحديدا فى نسختى 2006 و2008، ونجح الفراعنة فى تخطى الأفيال والتتويج باللقب، رغم أن منتخب كوت ديفوار كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم الفيل الإيفوارى ديديه دروجبا.

وبالفعل بدأ الثلاثى نقل خبراتهم للاعبى المنتخب، والتأكيد على أن الجيل الحالى قادر على تخطى كوت ديفوار بشرط الاعتماد على الفنيات والمهارات وعدم مجاراتهم بدنياً، وهو ما كان يحدث فى 2006 و2008.

تكثيف المحاضرات لشرح نقاط القوة فى الأفيال

ويكثف كيروش المحاضرات والاجتماعات مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف الأفيال، وهناك بعض اللاعبين فى منتخب كوت ديفوار يمثلون مواطن القوة فى صفوف الأفيال، وعلي رأسهم سباسيتان هالير مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، وفرانك كيسي لاعب وسط إى سي ميلان، وإبراهيم سانجار لاعب وسط أيندهوفن، ونيكولاس بيبي مهاجم ارسنال.

تشديد الإجراءات الاحترازية خوفا من مفاجآت مسحة كورونا

كما طالب كيروش بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل معسكر المنتخب خوفا من إصابة أى لاعب بفيروس كورونا قبل مواجهة كوت ديفوار، وهو ما يربك حسابات المدير الفنى قبل المواجهة المرتقبة التى يحتاج الفراعنة فيها لكل الأسلحة.