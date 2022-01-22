"عمر السعيد أساسياً".. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة المحلة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة غزل المحلة بكأس الرابطة.

ويلتقي الزمالك بنظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويبحث الزمالك عن انتصاره الأول في بطولة كأس الرابطة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام إنبي، والخسارة في الجولة الثانية أمام فاركو.

ويقود عمر السعيد خط هجوم الزمالك أمام غزل المحلة.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، حازم إمام.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية – عبد الله جمعة –محمد حسام "بيسو" - شيكابالا – سيف جعفر –احمد زكي - أيمن حفني – يوسف أسامة- حسام أشرف.