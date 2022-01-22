بث مباشر بالفيديو .. قرعة المرحلة الحاسمة للمونديال ومنافس منتخب مصر المنتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغية حية ومباشرة لقرعة الدور الثالث من التصفيات الأفريقية لبطولة كأس العالم (قطر 2022) التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت وتحضتنها مدينة دولا الكاميرونية .

القرعة التي تقام بحضور مندوبي المنتخبات الـ 10 ويمثل فيها مصر المدافع الدولي ومدير المنتخب وائل جمعة تقام بناء على تصنيف فيفا الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 .

ووضع التصنيف منتخب مصر في المستوي الثاني حيث يواجه أحد منتخبات ( السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا)

ويلعب منتخب مصر مباراتين مع المنتخب الذي تسفر عنه القرعة حيث تكون المباراة الأولى في القاهرة والثانية في أرض المنافس في شهر مارس القادم.