طريق منتخب مصر للمونديال .. تعرف على قواعد القرعة وبرنامج القناة المجانية الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

يتجه أنظار عشاق كرة القدم المحلية والمصرية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت صوب مدينة دولا الكاميرونية لمتابعة قرعة الدور الثالث من التصفيات الأفريقية لبطولة كأس العالم (قطر 2022) .

القرعة التي تقام بحضور مندوبي المنتخبات الـ 10 ويمثل فيها مصر المدافع الدولي ومدير المنتخب وائل جمعة تقام بناء على تصنيف فيفا الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 .

ووضع التصنيف منتخب مصر في المستوي الثاني حيث يواجه أحد منتخبات ( السنغال أو المغرب أو تونس أو الجزائر أو نيجيريا)

ويلعب منتخب مصر مباراتين مع المنتخب الذي تسفر عنه القرعة حيث تكون المباراة الأولى في القاهرة والثانية في أرض المنافس في شهر مارس القادم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس الفضائية تصفيات كأس العالم، كما يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ببث القرعة عبر قنواته الرسمية على الإنترنت.

وقررت مجموعة قناة أون تايم سبورتس بث القرعة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" ابتداءاً من الساعة الرابعة والنصف عصراً حيث يقود الأستوديو إبراهيم عبد الجواد ويستضيف عماد متعب وحسني عبد ربه واسماعيل يوسف للتعليق والتحليل على الحدث

تردد أون سبورت الناقلة لقرعة كأس العالم

التردد :11861 رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.