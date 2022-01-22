بعد سلسلة الإصابات.. هل يحق للأهلي التعاقد مع صفقات جديدة لمونديال الأندية؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قبل أيام من إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية ضربت الإصابات صفوف الفريق الأول لكرة الأهلي وقائمته المبدئية التي أرسلها للفيفا .

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 من شهر فبراير المقبل.

وتعرض الرباعي، حسام حسن ومحمد محمود وصلاح محسن وأحمد نبيل "كوكا" لإصابات ستحترمهم من اللحاق بالبطولة لينضموا الثلاثي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمود متولي الذين يعانون من إصابات بالإضافة إلى خروج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة بعد إعارته لنادي هتاي التركي.

وكان الأهلي قد أرسل قائمة مكونة من 35 اسماً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمت الثمانية الذين تأكد غيابهم بالإضافة إلى الشباب (مصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف ومحمد فخري وصالح نصر وزياد طارق) .. ليبقى السؤال هل يمكن للنادي الأحمر إضافة اسماء جديدة ؟

وبحسب مصدر بإدارة مسابقات الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لـ "الخليج 365" فإنه يمكن ضم أي لاعب جديد خارج القائمة المبدئية، على أن يكون اللاعب مقيدا في القائمة المحلية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن المشاركين في مونديال الأندية بات من حقهم الاعتماد على الصفقات الجديدة طالما تم قيدها في القائمة المحلية قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية طبقا لمواعيد القيد التي يقرها كل اتحاد وطني.

ويشترط أن يتم القيد قبل موعد إرسال القائمة النهائية، أي قبل 48 ساعة من أول مباراة للفريق في البطولة، وأن يتم استبدال اللاعب الجديد بآخر من القائمة المبدئية التي تضم 35 لاعبا، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص لكل الأندية المشاركة باختيار القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا.

كما سمح فيفا للأندية بضم كل اللاعبين المسجلين خارج القائمة الأساسية، وذلك تحسبا لإصابة أي لاعب بفيروس كورونا خلال منافسات البطولة.

وأشار المصدر أن الأندية المشاركة تم إخطارها بهذا القرار.

وبحسب هذه اللوائح فإن النادي الأحمر يمكنه استعارة والتعاقد مع صفقات جديدة وقيدها في قائمته المحلية ثم إضافتها في المونديال وخاصة مركز الهجوم الذي بات يعاني في ظل إصابة حسام حسن وصلاح محسن.

وفتح باب القيد لصفقات الشتاء في مصر في بداية الشهر الجاري ويستمر حتى نهايته ولم يقوم الأهلي بأبرام أى صفقة جديدة حتى الأن.

وتغيرت لوائح كأس العالم للأندية خلال الفترة الماضية، حيث أصبح يحق لكل فريق تقديم قائمته النهائية قبل 48 ساعة من أول مباراة له في البطولة بدلا من تسجيلها وإرسالها يوم 24 يناير بحد أقصى، وذلك في ظل تضارب المواعيد بين بطولة كأس أمم أفريقيا ومونديال الأندية.

ويشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 7 فرق هي الأهلي بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي (أمريكا الجنوبية)، ومونتيري المكسيكي (أمريكا الشمالية والوسطى)، وبيراي التاهيتي (أوقيانوسيا)، بجانب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وممثل الدولة المضيفة.

ويلعب الأهلي مع مونتيري في الدور ربع النهائي يوم 5 فبراير على استاد "آل نهيان" في أبوظبي، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بالميراس في نصف النهائي.