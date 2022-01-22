مباشر لحظة بلحظة .. فاركو 0 - 0 طلائع الجيش.. وسيراميكا 1 - 2 إنبي (مجموعة الزمالك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أُقيمت اليوم السبت، أول مباراتين من مباريات اليوم من منافسات المجموعة الثالثة ـ مجموعة الزمالك ـ ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

وانتهت مباراة فاكو وطلائع الجيش بالتعادل السلبي رغم محاولات لاعبي الفريقين هز شباك الآخر على مدى شوطي اللقاء.

ورفع فاركو رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 4 في المركز الثالث، فيما رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 3 في المركز الرابع.

ويبدأ فريق فاركو المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد سعيد.

خط الدفاع: عبد الناصر محمد، أحمد عبد العزيز، أحمد عوض، جابر كامل أحمد محمود.

خط الوسط: عبد الناصر محمد، محمود جهاد، محمود عماد، إريك.

مهاجم: أحمد شريف.

ويبدأ فريق طلائع الجيش بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: علي الفيل، خالد سطوحي، محمد الجويني.

خط الوسط: محمد ناصف، عمرو السيسي، عبدالرحمن شيكا، حسن مجدي.

خط الهجوم: أحمد سمير، رجب عمران، علي الزاهدي

وفاز فريق إنبي في التوقيت ذاته على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت إهدار لاعبيه لركلتي جزاء.

وتقدم إنبي في الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء ثالثة حصل عليها ولكن سددها هذه المرة لاعبه ريكو بنجاح قبل أن يتعادل شادي حسين لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 51 ثم عاد إنبي وسجل هدف الفوز في الدقيقة 79 عن طريق لاعبه محمد حامد.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 5 في صدارة المجموعة، فيما توقف سيراميكا كليوباترا عندالنقطة 4 في وصافة المجموعة.

ويحتل فاركو وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثاني.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وحصل نادي إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من عمر المباراة سددها لاعبه جوني إيبوكا ولكن تصدى لها حارس سيراميكا، كوكو.

وتألق حارس مرمى سيراميكا، كوكو في الدقيقة 45+2 في التصدي لركة حرة مباشرة سددها لاعب إنبي ريكو من خارج منطقة جزاء سيراميكا.

وحصل إنبي على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 45+4 سددها محمد شريف أعلى مرمى سيراميكا كليوباترا.

وحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 50 سددها ريكو بنجاح، قبل أن يُسجل شادي حسين التعادل في الدقيقة 51 بعدما وصلته عرضية من زميله أحمد محسن من يسار الملعب حولها برأسه هدفًا.

وسجل محمد حامد الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 79.

وشهدت الدقيقة 90+6 طرد لاعب سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم .

ودخل سيراميكا كيلوباترا المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد كوكو، عبد الله محمود، وليد عبد المنعم، أحمد محسن، مصعب البطاط، محمد محسن، محمد توني، محمد إبراهيم، بلال السعيداني، مصطفى ميسي، شادي حسين.

ودخل إنبي المبارة بتشكيل مكوّن من:البلعوطي، محمد حامد، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، محمد شريف، جون ايبوكا، مصصطفى جمال، جرجس مجدي، مصطفى دويدار، عبد الرحمن عماد.