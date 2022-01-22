الامارات | الإيرلندي شين برين يتوج بلقب كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرلندي شين برين يتوج بلقب كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق الفارس الإيرلندي شين برين على صهوة جواده "زد سفن آيبسوتش"، بلقب بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، في نسختها الحادية عشرة، والتي يستضيفها للمرة الثالثة على التوالي نادي أبوظبي للفروسية. وحاز على كأس المركز الثاني الفارس عبدالله الشربتلي، وثالثا الفارس خالد المبطي.

شهد منافسة الكأس وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وأحمد عبد الله القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وأورز شاندورفير عن شركة لونجين راعية كأس البطولة، وستيفان ألينبروك، رئيس لجنة قفز الحواجز بالاتحاد الدولي للفروسية، كما شهدها جمهور غفير من محبي رياضة القفز والمهتمين بها، وحرصوا على الحضور ومتابعتها بالرغم من الاجراءات الاحترازية التي ما زال يفرضها وباء كورونا.

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