المنتخبات المرشحة لمواجهة الفراعنة بالمباراة المؤهلة لكأس العالم.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تنتظر كل جماهير المنتخب الوطني مصير الفراعنة في قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 اليوم، حيث تجرى اليوم فى مدينة دوالا بالكاميرون، والتي تنطلق فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.



المنتخبات المرشحة لمواجهة الفراعنة في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

ومن المقرر تقسيم الفرق العشرة المؤهلة إلى مستويين بناءً على تصنيف فيفا في نوفمبر 2021، حيث تلتقى الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا، وستلعب مباراة الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني.

وفقًا لتصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2021 سيكون توزيع المنتخبات على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية