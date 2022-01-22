شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يستأنف الاهلي تدريباته بعد غدٍ الاثنين، فى إطار الاستعدادات لمباراة سموحة فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد خاض تدريبه صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقبل انطلاق المران، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين وتحدث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن في مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.

وبعد ذلك أدى لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في «الجيم» لمدة 20 دقيقة قبل المشاركة في تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك لتفادي حالة الإجهاد التي قد يتعرض لها اللاعبون بعد المشاركة في مباراة المقاولون العرب أمس في مسابقة كأس رابطة الأندية.

وخاض ثنائي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي وحمزة علاء تدريبات مكثفة على الكرات العرضية والضربات الثابتة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، بينما أدى مصطفى شوبير تدريبات استشفائية مع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب امس والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.