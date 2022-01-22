شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبى وسيراميكا فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والتى ستقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء التشكيل كالتالى: محمد البلعوطى، محمد حامد، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، محمد شريف، خالد رضا، جون إيبوكا، مصطفى جمال، جرجس مجدى، مصطفى دويدار، وعبد الرحمن عماد.

بينما أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، تشكيل فريقه وجاء على النحو التالى: محمد كوكو ، عبد الله محمود ، وليد عبد المنعم ، أحمد محسن ، مصعب البطاط ، محمد حسن ، محمد تونى ، محمد إبراهيم ، بلال السعيدانى ، مصطفى ميسى ، شادى حسين .

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم : طلائع الجيش وغزل المحلة والزمالك، وفاركو، وإنبي، وسيراميكا.