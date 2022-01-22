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برة الملعب.. عمر سامى لاعب اليد بالأهلى: هوايتى الصيد وبحب عمرو دياب

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عمر سامى لاعب كرة اليد بالنادى الأهلى.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

بحب الصيد والتنس.

 

بتدخل المطبخ؟

 

لا خالص ممكن أدخل أعمل قهوة مثلاً.

 

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

 

أنا بحب الكبده جداً بس مبعرفش أعملها طبعاً.

 

من نجمك المفضل؟

 

Luc Abalo

 

من مطربك المفضل؟

 

عمرو دياب.

 

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لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

 

طيار

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟ 

 

كريم عبد العزيز بحبه جداً.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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