شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عمر سامى لاعب اليد بالأهلى: هوايتى الصيد وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عمر سامى لاعب كرة اليد بالنادى الأهلى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب الصيد والتنس.

بتدخل المطبخ؟

لا خالص ممكن أدخل أعمل قهوة مثلاً.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

أنا بحب الكبده جداً بس مبعرفش أعملها طبعاً.

من نجمك المفضل؟

Luc Abalo

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

طيار

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

كريم عبد العزيز بحبه جداً.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.