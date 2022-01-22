الامارات | ردا على حفيظ دراجي.. مذيع مغربي يطالب بمحاكمة المعلق الجزائري

شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على حفيظ دراجي.. مذيع مغربي يطالب بمحاكمة المعلق الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب المذيع المغربي عبد الصمد ناصر، بمحاكمة المعلق الرياضي الجزائري في قنوات "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي، بسبب فيديو نشر له يحمل إساءه للجمهور المغربي، وهو الأمر الذي نقاه دراجي، وذكر عبر حسابه في "تويتر" إن ما نشر ليس له أساس من الصحة وأنه مفبرك.

ودعا عبد الصمد إلى ضرورة محاكمة ومعاقبة دراجي، نشر المذيع المغربي على حسابه الخاص عبر "تويتر" عدة تغريدات، إذ قال إن المادة 8 من قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاصة بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية والذي ينص على معاقبة كل من يتجاوز في حق قيم واعراف المجتمعات بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهاجم المذيع المغربي نظيره الجزائري قائلاً: "قذف المحصنات والطعن في شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها".

وأضاف عبد الصمد ناصر في تغريدته: "لا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة".

وتابع المذيع المغربي: "الرأي العام في المغرب وخارجه يغلي غضبا، وعلى الجهات المختصة التصرف..طفح الكيل".

وسادت حالة من الغضب بين الجماهير المغربية والمغردين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر رد من حفيظ دراحي على أحدى المغردات المغربيات حمل قدرا كبيرا من التهجم والسب، وهو الأمر الذي نفاه دراجي وشدد على أنه مفبرك وليس له أساس من الصحة.

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