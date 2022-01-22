الامارات | لحظة مؤثرة.. أوقفوا الكرة واصطفوا في ممر شرفي لتحية لاعب هزم السرطان.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مؤثرة.. أوقفوا الكرة واصطفوا في ممر شرفي لتحية لاعب هزم السرطان.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلت اللحظات المؤثرة والجميلة في استاد يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية أمستردام حينما تلقى لاعب فريق اكسلسيور ماسلويس الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، ديفين بلانك، تحية لا تنسى بعد أن اصطف زملائه ولاعبي منافسهم اياكس أمستردام في ممر شرفي لحظة دخوله بديلاً في المواجهة التي جمعت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي ضمن دور الـ 16 لكأس هولندا لتحيته بعد أن كان قد غاب عن الملاعب لقرابة العام بسبب اصابته بالسرطان، في مشهد مؤثر.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لأرضية الملعب في الدقيقة 89 حينما كانت النتيجة تشير لخسارة فريقه 9-صفر لكن تبديله كان من أجل المفاجئة التي أعدها له زملائه اللاعبين مع لاعبي الفريق المنافس بعد أن هزم بلانك السرطان الذي كان قد جرى تشخصيه به في عظم الشظية على خلفية شكواه من آلام في الساق.

وقال ديفين بلانك في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة إنه كان يجلس على دكة البدلاء وأن مدربه كان قد أجرى 4 تغيرات بحلول الدقيقة 89 وظن بعدها أنه لن يشارك، وقال: "لقد أجرى بالفعل أربعة تغييرات واعتقدت أنني لن أدخل، لحسن الحظ، لم ينسني المدرب، الآن فقط أدركت هذه البادرة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news