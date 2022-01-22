الدوري الإسباني .. ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إلتشي مساء يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 22 من منافسات الدوري الإسباني "ليجا".



ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 49 نقطة، بينما يأتي إلتشي في المركز الـ15 بـ22 نقطة.

تقام مباراة ريال مدريد مع ضيفه إلتشي في الجولة 22 لليجا يوم الأحد 23 يناير/ كانون ثان على استاد سانتياجو برنابيو.

المباراة تنطلق في تمام 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للحقوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل الشبكة مباراة ريال مدريد وإلتشي مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 49 نقطة

إشبيلية - 45 نقطة

ريال بيتيس - 40 نقطة

أتلتيكو مدريد - 33 نقطة

ريال سوسيداد - 33 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 17 هدفا

خوان ميجيل خيمينيز - ريال بيتيس - 13 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 12 هدفاً

راؤول دي توماس - إسبانيول - 12 هدفاً

خوسي لويس سامارتين - ديبورتيفو آلافيس - 10 أهداف

إياجو إسباس - سيلتافيجو - 10 أهداف