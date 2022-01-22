شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف يقود هجوم فاركو فى مواجهة الطلائع بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ويستضيف نادى فاركو نظيره طلائع الجيش فى الثانية والنصف ظهر السبت بستاد الإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : أحمد عبد العزيز " مودي" _ أحمد عوض _ جابر كامل.

خط الوسط : أحمد محمود _ محمود جهاد _ محمود عماد _ دي ماريا.

خط الهجوم : ايريك ايوك _ هشام فتح الله _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

صبري إبراهيم _ أحمد شعبان _ علي بهيج _ إسلام جمال _ وليد علي _ محمود حمادة _ سوكاري _ عبد الله بكري _ زيادة طلبه.