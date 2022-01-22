شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشطرنج يكشف سبب استبعاد 4 مرشحين من الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصرى للشطرنج سبب استبعاد 4 مرشحين من المنافسة على رئاسة الاتحاد، وذلك خلال الانتخابات المقرر إقامتها يوم 11 فبراير 2022، حيث تم استبعاد كل من عادل سعد، وسيد مصطفى، ومصطفى محمد، وكمال على أحمد.

وجاءت قائمة المرشحين النهائيين لانتخابات الاتحاد، بعد استبعاد المرشحين الأربعة، كالتالي:

على مقعد الرئيس: هشام الجندي

على مقعد العضوية: أشرف ناجي، سمير حسن، نهاد محمود، يوسف وصال، أيمن عمر، هدى عبد الله، منى عبد الله، سامي يونس، وجدي لمعي، أحمد علي تاج الدين، شيرين عبد الواحد، ومؤمن أحمد.

وفسر الاتحاد سبب استبعاد عادل سعد بأنه لم تنطبق عليه شروط المادة 28 للائحة الاتحاد، حيث لم يشارك فى 6 مباريات على الأقل بالدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك فى 6 مباريات على الأقل فى بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

أما المرشح سيد مصطفى عبد الوهاب ففسر اتحاد الشطرنج سبب استبعاده بأنه لم يشارك في 6 مباريات على الأقل بمسابقة الدوري العام الممتاز أ للفرد خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

فيما تم استبعاد مصطفى محمد مختار ذكي، لأنه حيث لم يشارك في 6 مباريات على الأقل في الدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك في 6 مباريات على الأقل في بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

بالإضافة إلى أنه لم يكمل دورة كاملة فى عضوية مجلس إدارة الاتحا واستقال فى تاريخ 16/1/2016.

أما كمال كمال على أحمد فلم يشارك فى 6 مباريات على الأقل فى الدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك فى 6 مباريات على الأقل في بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.