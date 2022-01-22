شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما هرب إكرامى من المنزل بسبب إصابة شقيقه بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف إكرامى الشحات، حارس مرمى الأهلى الأسبق، العديد من الكواليس والأسرار الخاصة ببداية رحلته مع النادى الأهلى، موضحاً أنه بدأ مشواره الكروى فى الشارع مثلما كان الحال وقتها بين أبناء جيله.

وأوضح إكرامى أنه عندما كان يلعب فى الشارع شاهده جمعة سرحان، كشّاف النادى الأهلى وقتها، وهرب من المنزل وذهب للتمرين نظرا لوجود خلافات سابقة مع والده بسبب إصابة شقيقه أثناء لعبه لنادى الزمالك.

وأضاف حارس الأهلى الأسبق، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مصطفى حسين تدخل فى ذلك الوقت وتوسط لدى والده للسماح له باللعب فى النادى الأهلى وهو ما حدث.

وأكد إكرامى الشحات أنه لم يتخيل يوما أن يصبح ما هو عليه الآن نجماً الأهلى والمنتخب المصرى، لكن هذا حدث بالاجتهاد والإخلاص لكرة القدم.