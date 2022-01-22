شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يغيب عن تدريبات الأهلى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته فى عضلة السمانة.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن الأشعة التى خضع لها حسام حسن صباح اليوم أثبتت إصابته بشد فى عضلة السمانة.

ويبدأ حسام حسن مهاجم الأهلى تنفيذ برنامج تأهيل بدني بداية من الاثنين المقبل؛ للتعافي من الإصابة التى تعرض لها أمس في مباراة المقاولون العرب ولم يستكمل بسببها اللقاء.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.