شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض رحيل محمد مجلى بعد عرض المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى المقاولون العرب مناقشة رحيل محمد مجلي لاعب وسط الفريق، بعد تلقيه عرضا من النادى المصرى للانتقال إلى صفوفه فى يناير الجارى، ويسعى النادى البورسعيدى لتدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء رفض المقاولون بسبب وضع الفريق فى الوقت الحالي ومحاولة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بعد التخلى عن أبرز نجوم الفريق فى الموسم الماضي، سواء طاهر محمد طاهر أو سيف الجزيرى، وهو ما أثر سلباً على نتائج المقاولون فى الدورى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، منح الفريق راحة من التدريبات اليوم، السبت، ويبدأ الفريق غداً استعداده لمباراة الإسماعيلي التى تقام الخميس المقبل.

وتعادل المقاولون العرب أمام الأهلي بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى أقيم بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.‏

وجاء هدف تقدم المقاولون في الشوط الأول عن طريق محمد حمدي زكي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وأحرز "زياد طارق" هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 55.

رفع المقاولون العرب، رصيده إلى 4 نقاط، ليستمر في المنافسة على تصدر المجموعة الثانية ويحتل المركز الثاني.