شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لخلافة موسيمانى بعد أزماته الثلاثة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم نجاح المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي في قيادة الفريق الأحمر لمنصات التتويج، حيث فاز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وحصد برونزية مونديال الأندية في وقت قصير، إلا أن إدارة الأهلي قررت تأجيل البت في تجديد عقده لأجل غير مسمي.

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات لتجديد عقد موسيماني في أكثر من مناسبة إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح لوجود خلافات مادية بالإضافة للخلاف حول بعض البنود في العقد، ولكن سبب التأجيل حاليا جاء بعد 3 مواقف وترت العلاقة بين الأهلي وموسيماني الأول هو تأكيده في الإعلام أنه لم يعلم بخطوات النادي لإعارة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لتركيا الأمر الذي وضع الإدارة في حرج بالغ والثاني مشادته مع أحد المراسلين الصحفيين وقيامه بكسر موبايله بعد سؤاله له عن تألق كهربا بعد رحيله وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي خروجا عن مباديء النادي والثالث هو حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة الإسماعيلي وتأكيده أنه مستاء من تأخر التجديد له وأكد أنه يمتلك عروضا مؤكدا أن هناك تجاهل لنجاحاته مع الأهلي رغم أنه عند استلامه المهمة كان الأهلي بعيد عن التتويجات القارية.

من جانبهم بدأ مسئولو الأهلي في تجهيز بدائل لموسيماني حال عدم التوصل لاتفاق معه بشأن التجديد أو في حالة استمرار خروجه عن النص الخيار الأول هو البرتغالي جوزفالدو فيريرا والثاني هو أحد المدربين الألمان المرشحين من قبل النجم البرتغالي نونو جوميز والذي يعمل حاليا كوكيل، والخيار الثالث هو علي ماهر المدير الفني لفيوتشر والذي يتصدر ترشيحات المدربين المصريين حيث تعول إدارة الأهلي علي علاقتها الجيدة بإدارة فيوتشر للحصول على خدمات علي ماهر إذا آلت الأمور لذلك وتم الاستقرار على إسناد المسئولية لمدرب مصري وأن كان الاتجاه الأقرب هو التعاقد مع مدرب أجنبي.