شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب محمد محمود 10 أيام بسبب إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجراها محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم، السبت، معاناته من شد فى العضلة الخلفية. وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى أن محمد محمود يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى 10 أيام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق.

وغادر محمد محمود مباراة الأهلي أمس أمام المقاولون العرب؛ بسبب شكواه من آلام العضلة الخلفية.

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.