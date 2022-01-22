شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبيه من رغبة الثأر لدى غزل المحلة بعد هزيمة الرباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبي فريقه من التهاون أو التراخى فى مواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وطالب المدرب لاعبيه بتوخى الحذر والتركيز طوال شوطى المباراة، والعمل على تحقيق الفوز، خاصة أن رغبة الثأر لدى لعبى المحلة ستكون عالية بسبب الخسارة التى تعرضوا لها فى الدورى من الزمالك بنتيجة 4 / 0.

ولم يحقق المحلة أى فوز فى بطولة كأس الرابطة، حيث تعادل أمام طلائع الجيش 1 / 1 ثم تعادل مع إنبى سلبيًا، وهو نفس الوضع بالنسبة للزمالك الذى تعادل مع إنبى سلبيًا ثم خسر من فاركو 2 / 0.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش.