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وزير الرياضة يناقش ترتيبات استضافة مصر اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة المنظمة لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الوكالة في مايو المقبل، وكذا ترتيبات الاجتماع المقرر انعقاده مع ممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أخر الشهر الجارى.

 

تطرق اللقاء للحديث حول ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات متعلقة باستضافة فعاليات المكتب التنفيذي واجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مايو المقبل، وآليات تشكيل اللجان المنظمة لفعاليات الاجتماعات، والتجهيزات اللوجستية التي سيتم اتخاذها تباعاً، وأماكن الاقامة التي سيتم توفيرها للمشاركين بالاجتماعات. 

 

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص علي دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ونشر التوعية بمخاطر المنشطات علي الرياضيين، والعمل على التنسيق مع مسئولي الوادا والنادو بشأن الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتحقيق النجاح لها في ضوء تفوق الدولة المصرية في استضافة كبري الفعاليات والبطولات .

 

من جانبه، أوضح الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه تم إبرام عقد مع شركة Spine Medical  للمشاركة في تنظيم اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واقامة مؤتمر للطب الرياضي على هامش الاجتماعات.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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