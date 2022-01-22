شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد وشيكابالا وسيسيه فى تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق غزل المحلة ضيفًا على الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأعلن كارتيرون أمس، الجمعة، قائمة فريقه استعدادًا للمباراة، وضمت كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية، خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفنى - سيف جعفر، خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد عبد الشافى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حازم إمام

فى الوسط.. محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود شيكابالا - يوسف أوباما - رزاق سيسيه

فى الهجوم.. عمر السعيد

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، في المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الأخيرة.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش