شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع خاص فى غزل المحلة لحسم صفقات الشتاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة ، بالجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى لتحديد صفقات الشتاء الحالية، قبل غلق باب القيد، استعدادا لمنافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى غزل المحلة لإبرام صفقتين خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لحاجة الجهاز الفني لتدعيم مركزى حراسة المرمى والمهاجم، وتم تحديد بعض الأسماء لعرضها على عبد الحميد بسيونى لمعرفة موقفه وبدء التفاوض لضمهم للفريق.

ويعقد الاجتماع في مدينة المحلة الكبرى عقب مواجهة الزمالك اليوم فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويستعد فريق الكرة الأول للزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى ثالث مواجهات الفريقين فى بطولة كأس الرابطة وتقام المباراة فى الخامسة مساء.