شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنفيذ طلب اللاعب .. الزمالك يفاوض بن شرقي للتجديد عقب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق، المتواجد حاليا برفقة منتخب أسود الأطلسي في الكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا.

أكد المصدر الزملكاوي، أن مسئولى القلعة البيضاء، قاموا بتنفيذ طلب اللاعب لبدء المفاوضات حول التجديد بعدما اشترط أشرف بن شرقي تقاضي كافة مستحقاته المالية القديمة قبل التفاوض بخصوص تجديد عقده.

وبالفعل قام الزمالك بسداد 12 مليون جنيه لأشرف بن شرقي عبارة عن مستحقات قديمة، ليحصل اللاعب علي كافة مستحقاته ولا يتبقي له سوى مستحقاته عن الموسم الحالي مثل باقي اللاعبين وهو ما طلبه.

وأوضح المصدر، أن مسئولو النادي قاموا بإبلاغ أشرف بن شرقي بسداد مستحقاته المالية، وتم إخطاره بعقد جلسة خاصة معه للتفاوض حول تجديد العقد فور عودته من الكاميرون بعد تنفيذ طلب اللاعب قبل الجلسة.

ويترقب مسئولو الزمالك الاستماع لطلبات أشرف بن شرقي خلال جلسة المفاوضات للوصول لإتفاق بخصوص تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.