شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم عروض إعارة محمد محمود فى يناير بعد كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد محمود، لاعب وسط النادى الأهلي، عدة عروض محلية للانتقال لأحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما شارك مع الفريق فى بطولة كأس رابطة الأندية الحالية.

ولم يقدم محمد محمود المستوى المأمول مع الأهلي خلال المباريات الثلاث التى خاضها الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة حتى الآن أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويرى الكثيرون فى الأهلي أن محمد محمود لم يستغل الفرصة التى سنحت له طوال المباريات الثلاث، ولم يقدم فيها العرض المنتظر، لذا من الأفضل إعارته فى يناير الجاري.

وسبق ورفض محمد محمود العديد من عروض الإعارة الفترة الماضية، وتحديداً الصيف الماضي، لكن الأمر قد يُحسم خلال يناير الجارى بسبب مستوى اللاعب فى كأس الرابطة والذى لا يؤهله للمشاركة مع الفريق حينما يعود القوام الأساسي والغائبون عن كأس الرابطة.

وخرج محمد محمود من مباراة المقاولون العرب أمس للإصابة وسيتحدد حجم إصابته خلال الساعات المقبلة.