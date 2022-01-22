طبيب الأهلى يمنح «كوكا» راحة سلبية لمدة شهر ونصف

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يمنح «كوكا» راحة سلبية لمدة شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أبو عبلة، أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.
وأشار طبيب الأهلى، إلى أن حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا.
وأكد أبو عبلة، أنه منح اللاعب الراحة السلبية اللازمة في إطار المتابعات الدورية التي يجريها على كل اللاعبين بعد شفاء كل منهم بفيروس كورونا.
وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.