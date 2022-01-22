شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يمنح «كوكا» راحة سلبية لمدة شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن أحمد نبيل «كوكا»، ظهير أيسر الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا

وأوضح أبو عبلة، أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.

وأشار طبيب الأهلى، إلى أن حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا.

وأكد أبو عبلة، أنه منح اللاعب الراحة السلبية اللازمة في إطار المتابعات الدورية التي يجريها على كل اللاعبين بعد شفاء كل منهم بفيروس كورونا.

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.