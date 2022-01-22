شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع بلاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة سموحة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن فى مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أشاد بالمستوي الفني والبدني الذى قدمه شباب الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب أمس، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بعد المباراة، إنه سعيد بما قدمه شباب الأهلي خلال مباريات كأس الرابطة.
وأضاف موسيماني، «أول مباراة لشباب الأهلي كانت الأصعب لإذابة الجليد بينهم وبين مثل هذه المباريات، وهذا ما سعيت لتجاوزه لإكسابهم الثقة والخبرات مع استيعاب طريقة اللعب، ولهذا كانت هذه المباريات فرصة جيدة بالنسبة لهم».
وأوضح موسيماني أن الأهلي يمتلك عناصر شابة مميزة للغاية وقادرة على تقديم المزيد من المجهود المؤثر للفريق الأول في الفترة القادمة، مؤكدًا أنهم استوعبوا الكثير من طرق اللعب وبدأوا يظهرون بشخصيتهم وسعيهم الدائم لتسجيل الأهداف لتحقيق الفوز.
وأكد أنه سيقوم باصطحاب أكثر من عنصر بفريق الشباب الذي يشارك حاليًّا للدخول بقائمة الفريق في كأس العالم للأندية، ولكنه لن يعلن الآن عن هذه الأسماء؛ حتى لا يتأثر بقية اللاعبين، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان في كأس الرابطة ويسعى للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين.
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن ظروف بطولة كأس الرابطة هي التي أجبرته على إشراك العناصر الشابة بصفوف الفريق نتيجة للإصابات وعدم جاهزية البعض الآخر، ولكنها كانت فرصة رائعة لاكتشاف هذه العناصر التي أصبحت مكسبًا للنادي الأهلي.