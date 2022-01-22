شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع بلاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة سموحة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن فى مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أشاد بالمستوي الفني والبدني الذى قدمه شباب الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب أمس، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بعد المباراة، إنه سعيد بما قدمه شباب الأهلي خلال مباريات كأس الرابطة.

وأضاف موسيماني، «أول مباراة لشباب الأهلي كانت الأصعب لإذابة الجليد بينهم وبين مثل هذه المباريات، وهذا ما سعيت لتجاوزه لإكسابهم الثقة والخبرات مع استيعاب طريقة اللعب، ولهذا كانت هذه المباريات فرصة جيدة بالنسبة لهم».

وأوضح موسيماني أن الأهلي يمتلك عناصر شابة مميزة للغاية وقادرة على تقديم المزيد من المجهود المؤثر للفريق الأول في الفترة القادمة، مؤكدًا أنهم استوعبوا الكثير من طرق اللعب وبدأوا يظهرون بشخصيتهم وسعيهم الدائم لتسجيل الأهداف لتحقيق الفوز.

وأكد أنه سيقوم باصطحاب أكثر من عنصر بفريق الشباب الذي يشارك حاليًّا للدخول بقائمة الفريق في كأس العالم للأندية، ولكنه لن يعلن الآن عن هذه الأسماء؛ حتى لا يتأثر بقية اللاعبين، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان في كأس الرابطة ويسعى للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن ظروف بطولة كأس الرابطة هي التي أجبرته على إشراك العناصر الشابة بصفوف الفريق نتيجة للإصابات وعدم جاهزية البعض الآخر، ولكنها كانت فرصة رائعة لاكتشاف هذه العناصر التي أصبحت مكسبًا للنادي الأهلي.