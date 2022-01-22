شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يجتمع مع موسيمانى على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنسيقية التى تخص المرحلة المقبلة ومنافسات الفريق فى كأس الرابطة.

واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وكان سيد عبدالحفيظ قال في تصريحات صحفية أمس، إن التعادل مع المقاولون العرب نتيجة مقبولة، فى ‏ظل وجود الفريق بأكمله من قطاع الناشئين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد باستثناء عمار ‏حمدي، بعد إصابة حسام حسن ومحمد محمود، وهو ما يؤكد أن الشخصية والروح والإصرار، كل ذلك موجود لدى ‏هؤلاء اللاعبين.‏



وأضاف مدير الكرة، «الروح والعزيمة تعوضان الكثير، وهو ما يتميز به أبناء الأهلي رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول، إلا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير».‏

وأشاد عبدالحفيظ بحماس شباب الأهلي أمام المقاولون العرب خاصة خلال الشوط ‏الثاني، حيث سجل الفريق وأهدر ضربة جزاء، وتسجيل هدف في الدقيقة الأولى ‏من الوقت بدل الضائع، وتم إلغاؤه وهو ما يؤكد أن عنصر التوفيق أمر في غاية الأهمية».‏

وقال: «مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائماً ما تكون موجودة، ‏وأتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة».‏

وأكد مدير الكرة أن جميع لاعبي الفريق الأول الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى في كأس ‏الرابطة سيكونون موجودين في المباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام يوم الخميس المقبل، وذلك ‏لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موجهًا الشكر للاعبين الشباب بعد أدائهم المميز خلال المباريات الثلاث الماضية وثباتهم القوي ‏وعدم الخوف.‏