شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يجتمع مع موسيمانى على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.
وكان سيد عبدالحفيظ قال في تصريحات صحفية أمس، إن التعادل مع المقاولون العرب نتيجة مقبولة، فى ظل وجود الفريق بأكمله من قطاع الناشئين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد باستثناء عمار حمدي، بعد إصابة حسام حسن ومحمد محمود، وهو ما يؤكد أن الشخصية والروح والإصرار، كل ذلك موجود لدى هؤلاء اللاعبين.
وأضاف مدير الكرة، «الروح والعزيمة تعوضان الكثير، وهو ما يتميز به أبناء الأهلي رغم صغر سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول، إلا أنهم ظهروا بشكل رائع ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير».
وأشاد عبدالحفيظ بحماس شباب الأهلي أمام المقاولون العرب خاصة خلال الشوط الثاني، حيث سجل الفريق وأهدر ضربة جزاء، وتسجيل هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وتم إلغاؤه وهو ما يؤكد أن عنصر التوفيق أمر في غاية الأهمية».
وقال: «مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائماً ما تكون موجودة، وأتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم القوي في كأس الرابطة».
وأكد مدير الكرة أن جميع لاعبي الفريق الأول الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى في كأس الرابطة سيكونون موجودين في المباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام يوم الخميس المقبل، وذلك لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موجهًا الشكر للاعبين الشباب بعد أدائهم المميز خلال المباريات الثلاث الماضية وثباتهم القوي وعدم الخوف.