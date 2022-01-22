مصدر لـ"الخليج 365": الكاف يعيد الهلال والمريخ للعب في السودان بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول في إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعتماد لجنة التراخيص بالكاف لملعب الجوهرة الزرقاء في السودان ليصبح ملعباً رسمياً للهلال والمريخ السودانيين في دوري أبطال إفريقيا .

وكان الاتحاد الأفريقي قرر وضع ملعبي الهلال والمريخ ضمن الملاعب المستبعدة لإقامة المباريات عليها لعدم تنفيذ بعض الشروط قبل إجراء تعديلات عديدة على ملعب "الجوهرة الزرقاء".

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن لجنة التراخيص برئاسة الموزبيقي محمد سييدات أخطرتنا بإعتماد الملعب بعد جولة تفتيش علي الاستاد ومرفقاته خلال الأسبوع الماضي .

ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة قوية بجوار الأهلي و المريخ السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويستقبل ملعب "الجوهرة الزرقاء" مباريات المجموعة الأولي في الجولة الثانية يومي 18 و 19 فبراير حيث يستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي يوم 19 فبراير ويخوض المريخ السوداني مباراته مع صن داونز يوم 18 فبراير .

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إلي أن الأهلي أخطر الكاف رسمياً أيضاً بخوض مبارياته في دوري المجموعات علي ستاد السلام .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دوري المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم 11 فبراير المقبل عقب ختام منافسات كأس الأمم الأفريقية .