مران الأهلي.. عبد الحفيظ يجتمع بالجهاز الفني.. وجلسة مطولة لموسيماني مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق والذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن في مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.

واستأنف الاهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

ومن جانبه حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع مدير الكرة بالجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنسيقية التي تخص المرحلة المقبلة ومنافسات الفريق في كأس الرابطة.