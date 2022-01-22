أحمد أيمن منصور لمصراوي: اتفقت على الخروج مُعارًا لطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن لاعب نادي بيراميدز، أحمد أيمن منصور، توصله لاتفاق للانتقال لصفوف نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وأشار أحمد أيمن منصور، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه تم الاتفاق على انتقاله لصفوف طلائع الجيش لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ حيث سيتم التوقيع وإنهاء إجراءات التعاقد خلال الأيام القليلة القليلة المقبلة.

وعلل أحمد أيمن منصور خروج من بيراميدز، بقوله:"لم أشارك بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"أتمنى الظهور بشكل قوي مع الطلائع خلال فترة الإعارة والانضمام للمنتخب في ظل وجود كيروش الذي يُتابع كل اللاعبين".